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Ученые нашли новый способ предсказывать вспышки COVID-19

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Ученые из Огайо предложили новый способ контроля вспышек COVID-19: они считают, что распространение инфекции можно контролировать по анализу комнатной пыли.

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Для экспериментов исследователи собрали образцы в помещениях, где жили инфицированные COVID-19. Они также измерили уровень вирусного присутствия у пациентов с помощью ПЦР-диагностики. Пыль брали из мешков обычных пылесосов после уборки в комнатах двух общежитий.

Выяснилось, что домашняя пыль с ковров и пола содержит вирусную РНК: в среднем 88% проб пыли показали положительный результат при анализе на вирус.

Материал из пылесосов оказался более информативным, нежели стандартные мазки с поверхностей. Там вирус выявлялся только в 55% проб. Вирусная РНК в пыли, хранящейся в вакуумных пакетах, не распадалась в течение четырех недель, несмотря на применение дезинфицирующего средства перед уборкой комнаты.

«Во многих случаях пыль собирается во время обычной уборки и может быть легко отправлена на анализ. Эта методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска, например в учреждениях коллективного ухода», — сказано в тексте статьи.

Кроме того, такой анализ позволяет определить и бессимптомных носителей COVID-19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

След веCoV: анализ комнатной пыли предскажет вспышки эпидемии

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