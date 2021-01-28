ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Миссия РФ примет участие в зимней сессии организации, передает телеканал «Известия». Одобрили решение 107 человек, против 36, 24 — воздержались. В апреле 2014 года делегацию России лишили права голосовать, работать в наблюдательных миссиях и в составе руководящих органов ПАСЕ. В 2014 году работу делегации РФ в ПАСЕ заблокировали. Предыдущие две попытки ПАСЕ вернуть полномочия провалились. Санкции лишь ужесточались и в ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы. После ужесточения санкций делегаты отказывались работать РФ перестала платить взносы. В ПАСЕ решили восстанавливать диалог с нашей страной.

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