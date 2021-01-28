МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве

Спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов провел 28 января консультации с делегацией политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России).

«В ходе мероприятия российская сторона высказалась в пользу скорейшего запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению кровопролитной гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Представители запрещенного движения выступили в поддержку активных усилий Москвы в вопросе национального примирения и высоко оценили роль и потенциал России в содействии афганскому народу в деле построения мирного и независимого государства.

Официальный представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил 12 января, что сообщения о том, что Россия или Китай могли помогать талибам в противостоянии с США, нельзя воспринимать серьезно.

В августе 2020 года бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что Дональд Трамп — на тот момент президент США — не может противостоять «вмешательству» России. В пример он привел фейковые заявления СМИ о «сговоре» Москвы с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В 2020 году в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.