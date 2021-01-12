Талибы прокомментировали заявления о помощи от РФ для противостояния с США

Сообщения о том, что Россия или Китай могли оказывать помощь талибам в противостоянии с США, нельзя воспринимать серьезно. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» официальный представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид во вторник, 12 января.

Он подчеркнул, что политизированные утечки по поводу Китая могут применяться в пропагандистских целях.

Муджахид отметил, что «ни одна страна в мире, близкая она или далекая, нам никак не помогла» в течение «двадцати лет борьбы».

«Я не думаю, что сделанные заявления могут быть серьезно приняты чьим-либо умом. Конечно, страны конкурируют между собой, не исключено, что обвинения в адрес России в таком сотрудничестве также преследуют политические цели, и поэтому Китай обвиняют в том же», — добавил Муджахид.

По его мнению, в сообщениях СМИ «нет никаких упоминаний о том, что китайцы помогают» именно талибам.

«Но есть сообщения о сотрудничестве с некоторыми группами. Поэтому, если целью являемся мы, мы никогда не получали никакой помощи... Мы называем это пропагандой», — сказал Муджахид.

Ранее портал Axios, ссылаясь на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, сообщил, что Соединенные Штаты собираются рассекретить еще не подтвержденные разведданные, указывающие на то, что Китай предлагал вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.

Источник не стал сообщать, подразумеваются ли под «негосударственными акторами», с которыми якобы контактировал Китай, члены запрещенного в России движения «Талибан».

Кроме того, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, что президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейковыми. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США сообщили, что подтверждений сообщениям нет, и Трампу о них не докладывали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этой теме, что утверждения New York Times являются ложью.

В конце ноября 2020 года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана.

В минувшем году в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Кабуле с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.