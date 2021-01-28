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Рейс Сочи — Москва задержали из-за отказа пассажира надеть маску

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Авиарейс Сочи — Москва задержали почти на час, из-за того что пассажир отказался надеть медицинскую маску. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

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«На рейсе в Москву пассажир вступил в спор с экипажем по поводу соблюдения масочного режима. Была приглашена полиция», — передает телеканал РЕН ТВ.

Полицейским в итоге пришлось снять пассажира с рейса и составить протокол о правонарушении. Самолет вылетел на 40 минут позже.

По словам очевидцев, на нарушителя масочного режима пожаловалась пассажирка. Девушка стала возмущаться, произошел конфликт. Затем к нарушителю подошел бортпроводник, который попросил мужчину воспользоваться средством индивидуальной защиты, передает «Кубань24».

Ранее, 3 января, в аэропорту Шереметьево задержали вылет самолета из-за пассажира без маски. Вылет самолета пришлось отложить более чем на полчаса. Пунктом назначения лайнера был Челябинск.

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