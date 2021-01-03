Прямой эфир
Политика
В Совете Федерации прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Общество
Онищенко оценил заявление первооткрывателя Эболы о появлении новой болезни
Общество
Прощание с народным артистом России Кореневым состоится 5 января
Экономика
Компания DNV GL подтвердила остановку сертификации «Северного потока — 2»
Происшествия
В МВД подтвердили гибель восьми человек в ДТП в Туве
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Самолет в Шереметьево задержали из-за отказа пассажира надеть маску

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет задержали в московском аэропорту Шереметьево, так как один из пассажиров не хотел надевать защитную маску. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, который также летел этим рейсом, сделал видеозапись, на которой видно, как в лайнер приходят сотрудники полиции, чтобы снять нарушителя с рейса. Ранее члены экипажа просили пассажира надеть маску, однако получали отказ.

Вылет пришлось отложить более чем на полчаса. Пунктом назначения лайнера был Челябинск.

Ранее в январе в столичных аэропортах задержали или отменили свыше 100 рейсов из-за последствий ледяного дождя. Также самолеты не вылетали в места назначения вовремя 31 декабря, поскольку на взлетно-посадочных полосах образовалась наледь вследствие погодных условий. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020