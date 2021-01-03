Самолет в Шереметьево задержали из-за отказа пассажира надеть маску

Самолет задержали в московском аэропорту Шереметьево, так как один из пассажиров не хотел надевать защитную маску. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, который также летел этим рейсом, сделал видеозапись, на которой видно, как в лайнер приходят сотрудники полиции, чтобы снять нарушителя с рейса. Ранее члены экипажа просили пассажира надеть маску, однако получали отказ.

Вылет пришлось отложить более чем на полчаса. Пунктом назначения лайнера был Челябинск.

Ранее в январе в столичных аэропортах задержали или отменили свыше 100 рейсов из-за последствий ледяного дождя. Также самолеты не вылетали в места назначения вовремя 31 декабря, поскольку на взлетно-посадочных полосах образовалась наледь вследствие погодных условий. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.