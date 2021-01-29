Потянулись на сладкое: оптовых покупателей сахара могут ограничить из-за спекуляций

Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить. В правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников на рынке. После того как в конце 2020 года правительство и бизнес подписали соглашение о стабилизации цен, спрос на сахар резко подскочил. Только за неделю в январе число компаний, покупающих товар по зафиксированной стоимости, увеличилось с 7 тыс. до 8 тыс. Список проверенных фирм поможет исключить спекулятивные закупки продукции. Некоторые бизнесмены могут оставлять сахар на складе до тех пор, пока цены на него не вырастут, говорят в отрасли.

Вопрос контроля

О том, что правительство может создать реестр покупателей сахара, которые гарантированно смогут приобретать его у производителей, «Известиям» рассказали два источника на рынке. Чиновники изучают этот вопрос, уточнили они. Первоначально идею выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге, отметил один из собеседников издания. Ведомства хотят понимать, что за компании покупают сахар и что они делают с товаром — продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут выше. На вопросы «Известий» по поводу создания такого списка компаний ведомства по существу не ответили. На рассмотрение в Минсельхоз эта инициатива не поступала, сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ритейлеры заключили соглашение о стабилизации цен: их зафиксировали на сахар и подсолнечное масло. По документу, заводы готовы до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям — за 46 рублей за 1 кг. К соглашению добровольно присоединяются новые компании с профилем работы «розничная торговля», их список ведет Минпромторг. По данным ведомства, на 13 января было 7 тыс. таких организаций, к 20 января их число выросло до 8 тыс. Значительное количество этих покупателей — индивидуальные предприниматели.

Подконтрольная работа Фото: РИА Новости/Роман Демьяненко

Неудивительно, что с начала года производители сахара постоянно фиксируют повышенный спрос на продукцию, отметил один из собеседников «Известий». Заводы сообщают о ситуации в Минпромторг и Минсельхоз, предлагая контролировать поток оптовых покупателей. По сути, речь о создании системы мониторинга, которая приостановит спекулятивные закупки, если они есть.

— Сейчас никто не может ответить на вопрос, что за предприятия покупают продукцию у заводов, являются ли они спекулянтами, которые будут хранить ее на складах до тех пор, пока цены не отпустят» , — сказал источник.

Он добавил, что у заводов в принципе есть юридические возможности проверять своих контрагентов. Например, уточнять, сколько компания существует на рынке, какие объемы сахара она закупала в предыдущий период и так далее.

Подконтрольная работа Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Производители уверены, что не весь проданный ими товар доезжает до розницы, сказал другой собеседник «Известий». Но конкретные компании, которые подозревают в спекуляциях, не называют. Изготовители действительно поставили вопрос о создании системы мониторинга за покупателями, поэтому формирование реестра тех компаний, которые гарантированно получат продукцию, обсуждается, подтвердил источник.

Сколько вешать в граммах

В обсуждении создания реестра компаний участвуют в том числе ФАС и ФНС, подтвердил «Известиям» еще один источник на рынке сахара. Сейчас в России функционирует 69 сахарных заводов, на каждый из них приходится почти по 116 покупателей, уточнил он. Спрос растет лавинообразно, добавил собеседник издания. Например, предприятие ежедневно может получать заявок на 2,4 тыс. т продукции, хотя изготавливает максимум 500 т в сутки.

— Поэтому контролировать нужно не только компании, которые стремятся приобрести сахар, но и объем продукции, который можно продать «в одни руки» , — подчеркнул собеседник «Известий».

Подконтрольная работа Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

В пресс-службе Минпромторга сказали, что в ведомство не поступала информация о конкретных фактах и предприятиях, которые закупают отечественные сахар-песок и подсолнечное масло в спекулятивных целях.

— Рынок потребления сахара и масла в стране в целом сложился, все его основные участники хорошо знают друг друга. Заводы-производители знают оптовиков и торговые сети, которые из года в год закупаются у них, — подчеркнули в министерстве.

В Минпромторге отметили: чтобы оценить серьезность проблемы, заводы могут сравнить объемы отгрузки год к году с учетом предприятий, которые приобретают сахар. Это позволит определить новых участников, а также выяснить, кто увеличил объемы закупки.

Подконтрольная работа Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Соглашение о стабилизации цен — добровольное, и этому противоречат любые ограничения, в том числе сокращение круга оптовых покупателей, сказал «Известиям» директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе. Сложно сказать, что конкретно происходит на рынке сахара: спрос на него мог повыситься и у конечных потребителей, отметил он. Ведь люди видят, как развивается ситуация, поэтому могут закупать продукцию впрок, предположил эксперт.

В Союзроссахаре на запрос «Известий» не ответили.