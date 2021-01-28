Россияне в 2020 году взяли рекордное число ипотечных кредитов

Российские банки выдали в 2020 году 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем по итогам 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно данным ОКБ, в 2020 году количество выданных кредитов побило рекорд. В 2019 году ипотечный кредит взяли 1,2 млн человек, в 2018-м —1,4 млн, в 2017 году — 1,02 млн, в 2016 году— 0,76 млн.

Самым рекордным месяцем за 2020 год стал октябрь. В этом месяце оформили кредит 202 тыс. человек. Немного уступили показатели декабря. В последний месяц года взяли кредит 192 тыс. заемщиков.

«Поддержку ипотеке в 2020 году главным образом оказывали рекордно низкие процентные ставки, которые стали возможны благодаря снижению Центробанком ключевой ставки. Значительное влияние оказала и программа льготной ипотеки, по которой можно было взять новостройку в кредит по ставке 6,5% и ниже», — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«В декабре банки выдали 192 тыс. кредитов. Это тоже максимальные выдачи за всю историю банковской системы, которые уступают лишь октябрьским показателям. За весь четвертый квартал банки выдали 572 тыс. кредитов — на 51% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — следует из пресс-релиза ОКБ.

Наибольшее количество ипотечных кредитов в 2020 году оформили жители Алтайского края (34% по сравнению с 2019 годом), Приморского края (33%), Чувашии, Татарстана и Югры (31%), Пермского края, Удмуртской Республики и Тюменской области (29%), Челябинской и Оренбургской области, а также Москвы (28%).

Меньше всего ипотечные кредиты пользовались популярностью в Башкортостане (24%), Кемеровской области и Санкт-Петербурге (23%), а также в Московской и Иркутской областях (22%).

«Отчасти такое количество выдач можно объяснить тем, что прошлый год был кризисным, а некоторые россияне считают инвестиции в недвижимость способом спасти свои средства от обесценения», — предположил Александрович.

Накануне, 27 января, Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Сообщалось, что 45% выдач, более 79 млрд рублей, пришлось на сельскую ипотеку, которая стартовала весной 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».