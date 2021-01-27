Россельхозбанк в 2020 году удвоил число выданных ипотечных кредитов

Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это следует из пресс-релиза, поступившего 27 января в «Известия».

«Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7% от общего объема выдач. За ним следуют Приволжский (21,4%) и Северо-Западный (13,1%) федеральные округа», — говорится в релизе.

Так, 45% выдач — более 79 млрд рублей — пришлось на сельскую ипотеку, которая стартовала весной 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Россельхозбанк стал ключевым оператором сельской ипотеки.

В тройке лидеров по выдаче сельской ипотеки — Башкирский, Санкт-Петербургский и Новосибирский филиалы Россельхозбанка.

«Сельская ипотека произвела настоящий фурор на рынке. Ее запуск оказался очень своевременным. В пандемию люди оценили все плюсы жизни на природе и задумались о переезде за город. Этому способствуют и ставки по сельской ипотеке — самые низкие на рынке. Мы уже получили почти 195 тыс. заявок на 414,3 млрд рублей. Таким образом, сельская ипотека становится реальным инструментом улучшения жилищных условий, который доступен миллионам российских семей», — отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По статистике банка, 45% кредитов, оформленных по сельской ипотеке, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет.

Второй по популярности ипотечной программой банка в 2020 году стала «Ипотека с господдержкой». Клиенты банка оформили свыше 8,4 тыс. таких кредитов на общую сумму более 33 млрд рублей.

По стандартной ипотечной программе банка «Ипотечное жилищное кредитование» (ставки от 7,5%), включая специальные условия кредитования для молодых семей и при использовании материнского (семейного) капитала, в 2020 году было оформлено 12,4 тыс. кредитов на общую сумму 32,7 млрд рублей (средний размер кредита составил 2,6 млн рублей).

«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ и появления льготных ипотечных кредитов существенно увеличился и объем рефинансирования. В 2020 году почти 9 тыс. человек, ранее оформивших ипотеку, обратились за снижением финансовой нагрузки. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Общая сумма таких рефинансированных кредитов превысила 19,1 млрд рублей», — добавили в Россельхозбанке.

В ноябре 2020 года Россельхозбанк представил рейтинг регионов, в которых горожане чаще приобретают жилье по программе сельской ипотеки, чем сельские жители. В частности, в Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по программе сельской ипотеки, втрое превысило число клиентов из сельской местности: их доля составила 75%.