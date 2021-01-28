В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом весной

В России грипп может начать распространяться весной. Такой прогноз сделала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко в четверг, 28 января.

«Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа», — сказала эксперт на пресс-конференции.

Даниленко подчеркнула, что в последние годы грипп в стране начинает распространяться именно ближе к весне.

При этом и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов допустил, что грипп может быть подавлен коронавирусом, но пока никаких доказательств тому нет.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии гриппа в России. Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.

Позже в январе эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил резкое падение числа случаев заражения гриппом в России осенью 2020 года введением ограничений из-за пандемии коронавируса и высоким уровнем вакцинации населения.