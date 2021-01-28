Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россияне в 2020 году взяли рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию
Авто
В Москве началось производство нового кроссовера Renault Duster
Политика
Три российские партии подписали манифест об объединении
Общество
В Кремле рассказали о мерах по снижению социального неравенства в России
Общество
Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Общество
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом весной
Общество
В Центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на «Спутник V»
Спорт
Федерация бокса России озвучила дату и место турнира «Короли ринга»

В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом весной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России грипп может начать распространяться весной. Такой прогноз сделала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко в четверг, 28 января.

Одним мазком: диагностировать грипп и COVID будут одновременно
В России зарегистрировали тест-систему «четыре в одном», которая скоро поступит в лаборатории

«Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа», — сказала эксперт на пресс-конференции.

Даниленко подчеркнула, что в последние годы грипп в стране начинает распространяться именно ближе к весне.

При этом и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов допустил, что грипп может быть подавлен коронавирусом, но пока никаких доказательств тому нет.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии гриппа в России. Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.

Позже в январе эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил резкое падение числа случаев заражения гриппом в России осенью 2020 года введением ограничений из-за пандемии коронавируса и высоким уровнем вакцинации населения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021