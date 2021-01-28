В Госдуме оценили ужесточение правил продажи табака

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с «Известиями» 28 января положительно оценил ужесточение правил продажи табака.

Ранее в этот день в России вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

Вступивший в силу закон является логическим продолжением целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения и борьбы с применением никотиносодержащей продукции, кальянов для сохранения здоровья населения, сказал депутат Говорин.

«Мы 20 лет назад говорили о табаке и совершенно не думали о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах. Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодежь», — отметил парламентарий.

По его словам, существуют серьезные исследования, которые убедительным образом демонстрируют, что использование электронных сигарет приводит к серьезному поражению бронхиального дерева, когда поражается эндоториальная система.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тыс. до 90 тыс. рублей, пишет НСН.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.