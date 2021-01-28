Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД назвал число арестованных в мире по запросу США россиян
Общество
В Госдуме оценили ужесточение правил продажи табака
Авто
Названы самые популярные электромобили в России за 2020 год
Мир
ЕС сократил список стран для открытия границ до 6 государств
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

В Госдуме оценили ужесточение правил продажи табака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с «Известиями» 28 января положительно оценил ужесточение правил продажи табака.

Ранее в этот день в России вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34%
Спрос на пластыри и БАДы для избавления от курения в тот же период существенно снизился

Вступивший в силу закон является логическим продолжением целого пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения и борьбы с применением никотиносодержащей продукции, кальянов для сохранения здоровья населения, сказал депутат Говорин.

«Мы 20 лет назад говорили о табаке и совершенно не думали о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах. Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодежь», — отметил парламентарий.

По его словам, существуют серьезные исследования, которые убедительным образом демонстрируют, что использование электронных сигарет приводит к серьезному поражению бронхиального дерева, когда поражается эндоториальная система.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тыс. до 90 тыс. рублей, пишет НСН.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021