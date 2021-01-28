Ученые нашли сходный с коронавирусом патоген в образцах 2010 года

Ученые из Камбоджи обнаружили патоген, который на 92% совпадает по структуре с коронавирусом SARS-CoV-2. Отмечается, что патоген был найден в образцах, которые хранятся в лаборатории с 2010 года. Об этом 28 января сообщает издание South China Morning Post.

Для исследования коронавируса ученые из лаборатории Института Пастера в Пномпене взяли образцы, полученные у летучих мышей на северо-востоке Камбоджи в 2010 году. С помощью опытов специалисты узнали, что два вируса, содержащиеся в образцах, на 92,6% схожи с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Таким образом был найден самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена за пределами Китая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

В ВОЗ считают, что источник заражения COVID-19 нужно искать в Ухане. Летом 2020 года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии организации. Результатом этой поездки стала выработка специалистами ВОЗ и Китая документа «Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ».

В середине декабря 2020 года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. По данным ВОЗ на 20 января, британская мутация распространилась на территории 60 государств.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.