Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 января

В Москве в четверг, 28 января, ожидается облачная погода с осадками, гололед и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется до +1 градуса, прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до –1...+1 градуса. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм, а ночью 737 мм ртутного столба, пишет «Газета.ру».

Гололедица сохранится в Москве на протяжении трех дней, до воскресенья, 31 января.

Ранее 28 января рукoводитель Гидрoметцентра Рoссии Рoман Вильфанд сообщил о снегопадах и сильных ветрах в ближайшие три дня в некоторых регионах России.