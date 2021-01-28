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HBO Max намерена создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»

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Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает проект анимационного сериала по мотивам «Игры престолов». Об этом в среду, 27 января, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, в настоящее время компания проводит только встречи с потенциальными сценаристами, которые могли бы продолжить популярную франшизу.

По информации источников, сериалом вместе с главой драматических проектов HBO Франческой Орси занимается сам писатель Джордж Мартин.

Подчеркивается, что пока неизвестно, о каких именно событиях расскажет сериал и вероятность того, что он не будет создан, сохраняется.

22 января стало известно, что американский телеканал HBO работает над вторым приквелом сериала «Игра престолов». Отмечается, что речь идет об экранизации серии книг «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Действия произведений разворачиваются в той же вселенной, что и «Игра престолов», но на 90 лет раньше основных событий. В настоящее время к проекту не привязаны ни сценаристы, ни известные актеры

Если информация подтвердится, то это будет уже вторым приквелом HBO к знаменитому сериалу. В 2019 году канал анонсировал сериал House of the Dragon («Дом дракона»), в котором речь пойдет о событиях за 300 лет до происходящих в «Игре престолов».

В декабре 2020 года исполнительный директор WarnerMedia Джейсон Килар заявил, что съемки сериала «Дом дракона» начнутся уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что в приквеле будет 10 эпизодов.

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