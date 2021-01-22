HBO начал работу над еще одним приквелом «Игры престолов»

Американский телеканал HBO работает над вторым приквелом сериала «Игра престолов», сообщает издание Variety.

Отмечается, что речь идет об экранизации серии книг «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Действия произведений разворачиваются в той же вселенной, что и «Игра престолов», но на 90 лет раньше основных событий.

Главными героями книг являются странствующий рыцарь Дункан Высокий (Дунк) и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен (Эгг). С 2013 года были опубликованы три книги. Мартин заявлял о желании дополнить серию еще несколькими частями.

Как пишет издание, в настоящее время к проекту не привязаны ни сценаристы, ни известные актеры, однако собеседники рассказали, что шоу является одним из главных приоритетов для HBO, поскольку телеканал рассчитывает развить успех «Игры престолов».

Если информация подтвердится, то это будет уже вторым приквелом HBO к знаменитому сериалу. В 2019 году канал анонсировал сериал House of the Dragon («Дом дракона»), в котором речь пойдет о событиях за 300 лет до происходящих в «Игре престолов».

В декабре 2020 года исполнительный директор WarnerMedia Джейсон Килар заявил, что съемки сериала «Дом дракона» начнутся уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что в приквеле будет 10 эпизодов.