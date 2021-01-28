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В РФ вступил в силу новый регламент по выдаче и замене паспортов

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В России вступил в силу административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Среди нововведений — более жесткие требования к фотографиям, изменение формы заявления и реквизитов госпошлин, появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Об этом сообщается на сайте МВД России.

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Согласно документу, не допускается никакое редактирование и художественная обработка фотографии, на изображении должны быть «достоверно отображены все особенности лица» гражданина.

Запрещается приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях: в очках не должны быть тонированных стекол, оправа не должна закрывать глаза.

Нельзя фотографироваться в форменной одежде, а также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.

На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза, напротив, должны быть открыты и не заслоняться волосами.

«На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней», — говорится в регламенте.

При оформлении паспорта через сайт госуслуг для граждан предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в МВД решили сейчас, когда люди активно в связи с ослаблением антиковидных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта.

14 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о продлении 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал госуслуг. В частности, на водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта.

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