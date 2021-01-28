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Врач заявила о равном риске тяжелого течения COVID-19 для всех возрастов

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Заболеть тяжелой формой коронавирусной инфекции можно находясь в любой возрастной группе, хотя ранее считалось, что такой риск выше у пожилых. Об этом в четверг, 28 января, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева на научно-практическом семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству», передает «РИА Новости».

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«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», — отметила она.

Инфекционист пояснила, что в настоящее время определены критерии, характеризующие каждую степень тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусе.

Ранее, 25 января, Минздрав России сообщил, что беременные женщины старше 35 лет, страдающие ожирением, диабетом и высоким давлением, находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 в России с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 774 672. Зарегистрировано 202 483 выздоровевших, скончались 71 076 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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