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Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций

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Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, с которой ознакомились «Известия».

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Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства свои предложения в него внесли участники рынка. В их числе — ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ) и другие. Организации направили проект в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину.

«Предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер», — сказал «Известиям» зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

Естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления, рассказал он. Механическая же система предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно, добавил эксперт.

В домах с естественными системами воздухообмен нестабилен. Зачастую вместо того, чтобы выйти наверх, потоки перетекают между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру, табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки, указал он.

Разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15-25%, сказал Андрей Колочинский.

Застройщик может компенсировать дополнительные затраты за счет получения большей полезной площади и «квадратов» на продажу, отметил он. В отличие от системы естественной вентиляции, для которой требуются большие вентиляционные шахты, «съедающие» квадратные метры, в механической системе можно использовать более компактные трубы, подчеркнул Андрей Колочинский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воздушные рамки: новостройки оборудуют системой против распространения вирусов

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