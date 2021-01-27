Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже

Мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже коронавируса. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 27 января.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать. <…> Мы должны извлечь урок <…> Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», ― сказал он изданию.

Гейтс отметил, что коронавирус превратился в часть повседневной жизни как стихийные бедствия, подобно землетрясениям и торнадо. Однако государствам все же необходимо обеспечивать гражданам защиту от подобных событий.

В ноябре 2020 года биолог Мария Воронцова рассказала, что снизить риск возникновения новых пандемий позволит запрет на торговлю дикими животными. По ее словам, Китай и Вьетнам уже ввели соответствующие ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой.

15 мая бразильский эколог спрогнозировал появление новой пандемии. По его словам, распространение нового вируса возникнет из-за нарушения экологического баланса, например, вырубки лесов Амазонии.

Двумя днями ранее врач Александр Мясников заявил, что после коронавируса мир ожидает еще более страшная пандемия. Специалист призвал человечество сделать выводы из текущей ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 января, на планете зарегистрировано свыше 101,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,1 млн человек, вылечились 73 млн.