Минздрав подготовил для «Круга добра» правила закупки лекарств детям

Минздрав России подготовил проект постановления о порядке покупки лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями фондом «Круг добра». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 27 января.

«Утвердить прилагаемый порядок приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей», — отмечается в проекте.

Согласно пояснительной записке, учредителем фонда является Минздрав. В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты ведомства, представители научных и образовательных организаций, медики, представители общественных и некоммерческих организаций. Совет утверждает список заболеваний и перечень категорий детей, оценивает наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний. Затем списки направляются для утверждения в попечительский совет фонда.

Утвержденные перечни публикуют на сайте фонда и направляют в регионы, где предоставляют медицинские документы детей. Далее экспертный совет «Круга добра» после изучения документов формирует заявки на закупки препаратов, которые утверждает попечительский совет.

Ранее в среду российское правительство утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства в стране. План рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий. Они включают ряд направлений, касающихся вопросов здоровья детей, их благополучия, качества жизни, развития, воспитания и обучения.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, организация готова к проверкам, а также к публикации информации «о каждом шаге» фонда и прозрачности его рабочих процессов.

Инициатива о проведении в России с 2018 по 2027 год Десятилетия детства принадлежит Путину. Такое решение было принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».