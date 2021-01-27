«Аэрофлот» отменит ряд международных рейсов на март-апрель из-за COVID-19

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в марте-апреле отменит ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом 27 января сообщила компания.

С 28 марта по 30 апреля будут отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию.

Также из российской столицы нельзя будет вылететь в Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

С 28 марта по 30 апреля решено отменить рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне, уточняет ТАСС. С 23 апреля по 30 апреля не будет авиаперелетов из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.

Как накануне отмечала «Газета.ру», из-за роста распространения новых штаммов коронавируса страны мира вновь ограничивают авиасообщение. В США, некоторых странах Европы и Израиле ограничили перелеты из-за британской и южноафриканской мутации SARS-CoV-2. Великобритания закрыла границы с более чем 10 странами.

Во многих странах Азии запрещены авиаперевозки из всех государств с высоким уровнем заболевания, а Австралия не примет туристов до конца 2021 года.

Ранее в этот день Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва–Каир.

26 января представитель финского МВД Эриикка Койстинен сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны.