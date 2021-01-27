Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИД РФ оценили шансы на обмен с США осужденными гражданами
Мир
Названа дата проведения Байденом саммита мировых лидеров по климату
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от COVID-19
Общество
В Минпросвещения рассказали о порядке проведения ЕГЭ в этом году
Политика
Президент будет назначать директора ФСО после консультаций с Совфедом
Мир
Консульство Венгрии в Закарпатье обратилось в полицию из-за письма с угрозами
Мир
На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Байдена
Мир
В МИДе усомнились в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным
Политика
В Совбезе РФ прокомментировали продление ДСНВ

Путин возложил цветы к обелиску в годовщину снятия блокады Ленинграда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в Александровском саду в Москве возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады 27 января.

«Люди умирали молча»: историк Аполлон Давидсон о трагедии Ленинграда
Жители блокадного города 872 дня боролись со смертью и голодом

После этого глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа».

Экспозиция, расположенная на площади более 3 тыс. кв. м, посвящена жизни советских людей в военное время. Она сочетает подлинные артефакты и элементы театра и кино. Зрители могут увидеть современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции военной эпохи.

Кроме того, каждый смотритель выставки одновременно является актером, играет конкретную роль и взаимодействует с посетителями.

Также запущена иммерсивная онлайн-версия проекта, освещающая события блокады и вклад жителей Ленинграда в победу над нацизмом.

Ранее в этот же день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

В этот день в память о годовщине снятия блокады ровно в полдень прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

В свою очередь, депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады Ленинграда.

В Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти об этом событии, многие из которых перенесены в онлайн-пространство из-за пандемии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021