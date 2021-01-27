Путин возложил цветы к обелиску в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в Александровском саду в Москве возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады 27 января.

После этого глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа».

Экспозиция, расположенная на площади более 3 тыс. кв. м, посвящена жизни советских людей в военное время. Она сочетает подлинные артефакты и элементы театра и кино. Зрители могут увидеть современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции военной эпохи.

Кроме того, каждый смотритель выставки одновременно является актером, играет конкретную роль и взаимодействует с посетителями.

Также запущена иммерсивная онлайн-версия проекта, освещающая события блокады и вклад жителей Ленинграда в победу над нацизмом.

Ранее в этот же день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

В этот день в память о годовщине снятия блокады ровно в полдень прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

В свою очередь, депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады Ленинграда.

В Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти об этом событии, многие из которых перенесены в онлайн-пространство из-за пандемии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.