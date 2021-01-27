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Депутаты Госдумы почтили память погибших в блокаде Ленинграда

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады Ленинграда, говорится на сайте Думы 27 января.

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В этот день Санкт-Петербург отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

«Город выстоял, но погибло около миллиона граждан. Погибли, защищая город, от холода, от голода. Вы представьте себе, погибло больше, чем за всё время Второй мировой войны погибло граждан Соединенных Штатов Америки, Англии. Только в одном осажденном Ленинграде», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что нужно помнить об этом событии, о тех, кто «завоевал победу и отстоял мир», и не допустить повторения тех страшных событий.

В этот день в память о годовщине снятия блокады прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости.

В Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти об этом событии, многие из которых перенесены в онлайн-пространство из-за пандемии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

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