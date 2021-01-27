Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили годовщине снятия блокады

В Петропавловской крепости (Санкт-Петербург) из орудия Нарышкина бастиона ровно в полдень прогремел памятный выстрел. Залп посвятили 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщает телеканал «78», на церемонии присутствовали представители общественных организаций ветеранов и блокадников Петербурга.

27 января 2021 года отмечается 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В честь памятного события в Петербурге организован ряд мероприятия, многие из которых, в связи с пандемией коронавируса, перенесены в онлайн-пространство.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Петербурге начали расшифровывать блокадный дневник. Мужчина нашел рукописи своей бабушки, которая жила в осажденном городе. Женщина описывала каждый день блокады, в нем почти 900 страниц. Ее внук собирается опубликовать эти записи. Подробнее — в сюжете.