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Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду, 27 января, новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Он назвал ее одной из лучших в городе.

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В здании установили рабочие станции ЕМИАС. Большую часть первого этажа занял гараж на шесть машин с системами обеззараживания автомобилей. Кроме этого там расположились медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, а также служебные помещения.

На втором этаже оборудовали служебные кабинеты заведующего подстанцией, старшего врача и старшего фельдшера, зал совещаний, учебно-методический класс, гардероб с санузлами и душевыми для медиков и водителей, комнату психологической разгрузки, комнату отдыха выездных бригад, медицинский архив и складские помещения.

В учебно-методическом классе врачи смогут посещать теоретические занятия, а также отрабатывать практические навыки на специальных манекенах.

На подстанции планируют разместить восемь бригад скорой помощи. Там будут работать 114 человек.

Мэр напомнил, что первую очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке запустили в 2019 году и строительство продолжается до сих пор.

«Мы в 2019 году запустили первую очередь в Коммунарке мощного современного медицинского центра — около 80 тыс. кв. м. И с первых дней запустили его как ковидный госпиталь — первый в России и самый мощный. До сих пор он работает в этой специализации», — цитирует Собянина «Москва 24».

Также градоначальник выразил благодарность врачам Коммунарки, которые продолжают борьбу с COVID-19.

Собянин отметил, что количество столичных клиник, переделанных для заболевших COVID-19, будет постепенно сокращено на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, эпидемиологическая ситуация в столице улучшается, поэтому создавать дополнительные места не планируется.

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