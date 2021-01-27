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Собянин заявил о постепенном выводе клиник Москвы из борьбы с COVID-19

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Количество столичных клиник, переделанных для заболевших COVID-19, будет постепенно сокращено на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке 27 января.

Как отметил градоначальник, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается, поэтому создавать дополнительные места не планируется.

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«Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что возвращение части сотрудников с удаленного режима и снятие ограничений на работу баров стало возможно только благодаря работе медицинской системы города.

Собянин также сообщил, что, несмотря на снижение заболеваемости, доля тяжелобольных COVID-19 остается высокой, поэтому расслабляться пока нельзя.

Ранее в этот день градоначальник заявил, что на фоне улучшения ситуации с коронавирусом требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

Также отменяются и ограничения на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00. Однако заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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