Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий
Интернет
В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус
Спорт
В УЕФА подтвердили планы проведения Евро-2020 в 12 городах Европы
Общество
Путин в Музее Победы посмотрел фрагменты художественных фильмов о войне
Мир
Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ
Общество
Бывшая узница Освенцима призвала без искажений хранить память о тех событиях
Общество
Более 2,6 тыс. добровольцев получили два компонента вакцины «ЭпиВакКорона»
Культура
Каннский фестиваль перенесли на июль
Мир
«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах

«Мегафон» увеличил до 50% свою долю в видеосервисе START

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Мегафон» увеличила до 50% свою долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» — головной компании видеосервиса START. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Мегафон» стал акционером видеосервиса осенью 2020 года. Тогда компания приобрела долю в «Диджитал медиа холдинге» в размере 33,8% и планировала инвестировать в развитие сервиса до 5 млрд рублей в течение трех лет. В ноябре сделка была закрыта.

В компании «Известиям» подтвердили увеличение доли.

«Мы видим большие перспективы рынка OTT в России в целом и востребованность оригинального контента у пользователей. START растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжаем участвовать в его развитии», — объясняли причины увеличения доли в «Мегафоне».

Представитель компании добавил, что операционное управление компанией продолжит текущая команда. START остается отдельным бизнесом, сохранит свою бизнес-модель, а «Мегафон» как акционер будет поддерживать развитие компании. При этом дальнейшее увеличение пакета не планируется.

Отмечается, что 2,5% в ООО «Диджитал медиа холдинг» принадлежит гендиректору START Юлии Миндубаевой, по 11,875% владеют основатели холдинга Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк и Виталий Шляппо.

Аудитория видеосервиса START насчитывает более 1 млн платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру.

Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

О том, что «Мегафон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» стало известно в конце октября прошлого года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021