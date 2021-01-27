«Мегафон» увеличил до 50% свою долю в видеосервисе START

Российская компания «Мегафон» увеличила до 50% свою долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» — головной компании видеосервиса START. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Мегафон» стал акционером видеосервиса осенью 2020 года. Тогда компания приобрела долю в «Диджитал медиа холдинге» в размере 33,8% и планировала инвестировать в развитие сервиса до 5 млрд рублей в течение трех лет. В ноябре сделка была закрыта.

В компании «Известиям» подтвердили увеличение доли.

«Мы видим большие перспективы рынка OTT в России в целом и востребованность оригинального контента у пользователей. START растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжаем участвовать в его развитии», — объясняли причины увеличения доли в «Мегафоне».

Представитель компании добавил, что операционное управление компанией продолжит текущая команда. START остается отдельным бизнесом, сохранит свою бизнес-модель, а «Мегафон» как акционер будет поддерживать развитие компании. При этом дальнейшее увеличение пакета не планируется.

Отмечается, что 2,5% в ООО «Диджитал медиа холдинг» принадлежит гендиректору START Юлии Миндубаевой, по 11,875% владеют основатели холдинга Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк и Виталий Шляппо.

Аудитория видеосервиса START насчитывает более 1 млн платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру.

Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

О том, что «Мегафон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» стало известно в конце октября прошлого года.