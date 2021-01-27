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Зеленский вспомнил о роли СССР в освобождении узников Освенцима

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 января, в день 76-летия со дня освобождения Аушвица-Биркенау — лагеря смерти в Освенциме — рассказал о роли украинцев в этом событии, однако указав, что они воевали в составе Советской армии.

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«27 января 1945 года солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования было убито более полутора миллиона человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский также добавил, что современный мир отличается обилием «гибридной информации», однако пока еще есть возможность контактировать с последними из тех, кто освободил мир от нацизма.

«Когда есть живые свидетели, историю не получится игнорировать или окончательно исказить. Потому что всегда прозвучит весомо напоминание: как оно действительно было. Потому что найдется тот, кто проведет четкую границу — между этикой и потерей совести, между знанием и озверением, между тем, кто говорит правду, и тем, кто пытается соврать», — подчеркнул президент.

В январе 2020 года Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. Тогда же, говоря об освобождении Освенцима советскими войсками, Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины.

Кроме того, Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле.

В январе этого года Россия снова выступила за борьбу с попытками исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

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