Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Кремля.

«Госдуме рекомендовано при участии Российского организационного комитета «Победа» в срок до 1 июля 2021 года подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» соответствующих изменений», — отмечается в сообщении.

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорится в поручении российского лидера.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин заявил, что собирается написать и опубликовать статью о событиях, предшествующих Второй мировой войне. На следующий день он признался, что принятая Европейским парламентом резолюция о причинах войны, в которой утверждается, что она была спровоцирована Германией и СССР, удивила и задела его.

19 сентября 2019 года Европейский парламент 535 голосами за при всего 66 против принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР.

Статья президента России была опубликована в июне 2020 года. В ней Путин высказался, в частности, о роли СССР в разгроме фашистской Германии. По его словам, Советский Союз внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой, основанную на фактах, подчеркнул президент.