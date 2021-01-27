Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей

В России по итогам 2020 года было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с итогами 2019-го, когда россияне взяли 952,9 тыс. автокредитов. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в декабре 2020 года было выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019-го (93,2 тыс. ед.).

В 2020 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (67,3 тыс. ед.), Московской области (51,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (44,6 тыс. ед.) и Башкортостан (39,8 тыс. ед.).

14 января аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году.

Так, за прошедший год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.