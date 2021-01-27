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Косметолог предупредила об опасности солярия зимой

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Косметолог Анна Соболева в беседе с телеканалом «Звезда» среду, 27 января, рассказала об опасности посещения солярия зимой.

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Специалист подчеркнула, что популярная, особенно в зимнее время года, процедура может спровоцировать развитие онкологических заболеваний кожи и внутренних органов. Косметолог объяснила, что солярий разрушает иммунитет, в результате чего появляется «очень много меланом и других новообразований, которые здорово растут на фоне использования солярия».

«Мы все истощены, у всех снижен иммунитет. Это настолько мощное воздействие на организм. Ведь кожей дело не ограничивается. Лучи проникают до внутренних органов. Никому и никогда не рекомендуется использовать солярий», — подчеркнула собеседница телеканала.

Специалист отметила, что можно и не отказываться совсем от загара под специальными лампами, но в этом случае следует с полной ответственностью подойти к выбору солярия. Например, есть солярии, которые называются «коллагенарии». Там установлены максимально полезные лампы. В них исключены лучи, сжигающие кожу. Вместо этого они стимулируют выработку коллагена и немного обогащают ее витамином D. Косметолог подчеркнула, что загорать так нужно редко и только под контролем врача, чтобы не спровоцировать развитие меланомы.

По мнению специалистов, некоторым категориям людей загар противопоказан в принципе. Например, по мнению доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константина Титова, в зоне риска находятся блондины и рыжеволосы люди, а также обладатели веснушек и значительного количества родинок.

Летом 2020 года специалисты рассказали о пользе и вреде загара. По мнению врачей, долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей, вместе с тем недостаток света может вызывать иммунодефицит. По словам профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлии Галлямовой, загар является природным фактором, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Между тем, подчеркнула специалист, загорать надо правильно, используя фотозащиту.

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