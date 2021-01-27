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Объявлены имена первых трех космических туристов на МКС

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Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает телеканал «Известия», вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Продолжительность такого тура составит десять дней, из которых восемь дней отдыха на станции. Полет состоится не ранее января 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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