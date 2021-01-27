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В РФ планируют создать реестры иностранных работников и их работодателей

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Электронные реестры иностранных работников и их работодателей в России намерено ввести МВД, об этом в среду, 27 января, сообщает «РИА Новости».

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В ведомстве отметили, что уже подготовили соответствующий проект нормативного правового акта в сфере миграции и правительство уже одобрила идею.

«Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей», — рассказали в министерстве.

Подчеркивается, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности мигрантов, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в РФ.

За основу проекта была взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.

18 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства. Выполнить поручения необходимо до 1 марта 2021 года.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По словам главы государства, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у граждан РФ.

В свою очередь, представители МВД России сообщили «Известиям», что в этом году иностранная рабочая сила сократилась на 20–50% в разных регионах. Максимальный отток произошел в сфере услуг — 33,5%, деятельности домашних хозяйств — 28,6%, работ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов — 25,8%, а также в строительстве — 22,2%.

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