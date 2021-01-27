Нелегальную свалку ликвидировали в Астраханской области

В Астраханской области возле одного из контрольно-пропускных пунктов Аксарайского газоконденсатного комплекса была обнаружена незаконная свалка. Площадь загрязнения составила 120 кв. м.



Прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что на стихийную мусорку свозились ТКО. Администрация Красноярского района меры к зачистке земельного участка от отходов не предпринимала. Главе муниципального образования внесли представление. В результате свалку убрали, передает «Астрахань 24».

Ранее сообщалось, что на кладбищах поселений Кобяйского района Якутии в результате бездействия местных администраций образовались несанкционированные свалки. Здесь нет контейнеров для отходов и ограждения для них. Районная прокуратура внесла в адрес глав четырех поселений представления.