Несанкционированные свалки обнаружены на кладбищах в Якутии

На кладбищах поселений Кобяйского района Якутии в результате бездействия местных администраций образовались несанкционированные свалки. Здесь нет контейнеров для отходов и ограждения для них.

Районная прокуратура внесла в адрес глав четырех поселений представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в трех муниципалитетах нарушения устранили.

В четвертом поселении нарушения не были устранены. Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании бездействия администрации незаконным и возложении обязанности привести в порядок территорию кладбища. Суд удовлетворил заявление в полном объеме, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.