Байден ответил шуткой на вопрос о его беседе с Путиным

Президент США Джо Байден на вопрос журналиста, о чем он говорил с лидером России Владимиром Путиным, ответил шуткой. Об этом во вторник, 26 января, сообщает телеканал C-SPAN.

«О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — заявил глава Белого дома.

Во вторник стало известно, что Путин и Байден провели телефонный разговор. В Кремле разговор лидеров назвали деловым и откровенным.

Отмечалось, что темами для обсуждения стали в том числе продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) и актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, среди которых возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также выход США в одностороннем порядке из Договора по открытому небу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что инициатором беседы стала американская сторона. Она добавила, что Путин и Байден договорились поддерживать «транспарентное и постоянное общение».