В Белом доме прокомментировали разговор Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 26 января, прокомментировала состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом.

По ее словам, инициатором беседы стала американская сторона.

«Он [Байден] позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», — заявила Псаки.

Она добавила, что Путин и Байден договорились поддерживать «транспарентное и постоянное общение». Также президенты будут искать возможности для дискуссий по стратегической стабильности и вопросам контроля над вооружениями, подчеркнула представительница американского лидера.

«Они [Путин и Байден] согласились изучить возможность дискуссий по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и безопасности», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее во вторник стало известно, что Путин и Байден провели телефонный разговор. В Кремле разговор лидеров назвали деловым и откровенным.

Отмечалось, что темами для обсуждения стали в том числе продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) и актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, среди которых возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также выход США в одностороннем порядке из Договора по открытому небу.