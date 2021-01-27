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Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

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Суд округа Виктория в штате Техас временно приостановил решение администрации нового президента США Джо Байдена о прекращении депортации нелегальных иммигрантов. Об этом во вторник, 26 января, сообщило агентство Reuters.

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По его информации, суд наложил двухнедельный судебный запрет на отмену законов, регулирующих процесс иммиграции. Ожидается, что администрация Байдена оспорит это решение.

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации Байден подписал ряд указов, в частности поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals – Ред.), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми.

Кроме того, он направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.

Также 20 января сообщалось, что Соединенные Штаты приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности (DHS). Предполагается, что данная мера позволит ведомству перенаправить свои ресурсы на решение основных проблем страны.

Помимо этого, Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Ограничения снимаются с Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

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