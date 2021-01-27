В России предложили ввести новые требования к перевалке угля

Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив предлагает ввести новые требования перевалки угля в портах. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор ассоциации, и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

По проекту закона, который разработала организация, стивидоры будут обязаны высаживать защитные лесные насаждения, устанавливать системы пылеподавления пеной на конвейерах, локальные ветрозащитные конструкции и ветрозащитные экраны терминалов. Точный набор требований зависит от грузооборота компании и характеристик порта.

Документ представят 28 января в комитете Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии. После обсуждения в ТПП законопроект направят на рассмотрение в федеральные ведомства, сказал Александр Закондырин.

По его словам, сегодня обязанность стивидоров по внедрению технологий экологически безопасной перевалки угля не закреплена на федеральном уровне, отсутствует единый понятийный аппарат для определения такой перевалки. Законопроект должен защитить граждан от угольной пыли, отметил Александр Закондырин.

Сегодня перевалкой угля в России занимаются порядка 60 компаний-стивидоров почти в 30 морских портах. В первую очередь проблема загрязнения угольной пылью касается портовых городов Дальнего Востока, отметил председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. Среди них — Находка, Советская гавань, Ванино, Мурманск.

В зависимости от перевалочных мощностей терминала, затраты портов на пылеподавление могут составлять 0,5-2 млрд рублей, а иногда и больше, оценил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. В целом по стране программа может стоить от 15 до 30 млрд рублей, заключил эксперт.

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Угольная завеса: в России предлагают ввести новые правила перевалки