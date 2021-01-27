Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 2020 год

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о продажах кроссоверов на российском вторичном авторынке в 2020 году.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 27 января в редакцию «Известий», доля кроссоверов на рынке за прошедший год увеличилась: в 2019 году она составляла 18,7%, а в 2020 году — 19,7%. При этом продажи кроссоверов с пробегом за год выросли на 12,5%. Средняя цена таких автомобилей в 2020 году составила 650тыс. рублей — на 3,2% больше, чем годом ранее.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных в 2020 году кроссоверов на вторичном российском авторынке заняла Lada 4×4 со средней ценой 168 тыс. рублей. Вторую позицию удерживает Chevrolet Niva, средняя стоимость которого в 2020 году составила 270 тыс. рублей. Третье место досталось кроссоверу Kia Sportage со средней ценой 800 тыс. рублей.

22 января сообщалось, что в России на середину января 2021 года насчитывалось 3210 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370.

За год в РФ стало на 160 автодилеров, или на 5%, меньше. Уменьшение автосалонов объясняется тем, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено всего 353.