МИД раскрыл детали соглашения Ирана и России об информационной безопасности

Соглашение между Россией и Ираном по информационной безопасности подразумевает координацию действий, обмен технологиями и обучение специалистов, сообщил 26 января директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

Он отметил, что в соглашении речь идет о широком взаимодействии двух стран в области кибербезопасности, в том числе о координации действий, обмене технологиями и обучении специалистов.

«И, естественно, полная координация действий в ООН и на других международных площадках», — цитирует его «РИА Новости».

Межправительственное соглашение между Россией и Ираном по информационной безопасности было подписано 26 января министрами иностранных дел двух стран в Москве Мохаммадом Джавадом Зарифом и Сергеем Лавровым.

Документ открывает возможности для координации действий двух стран «в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения», отмечал Лавров.

В документе уточняется, что стороны придают важное значение балансу между обеспечением безопасности и соблюдением прав человека в области использования информационно-коммуникационных технологий и нацелены на предотвращение угроз информационной безопасности и борьбу с ними в целях формирования мирной и безопасной международной информационной среды.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву из Баку в рамках серии визитов, посвященных урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Тема стала одной из главных на переговорах.

Кроме того, министры обсудили проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.