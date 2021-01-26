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Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере информбезопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подписали межправительственное соглашение в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщил Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве 16 января.

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«Документ открывает возможности для координации наших действий в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их всё большего влияния и на международные отношения, и на положение дел в отдельных странах», — заявил министр.

14 января Лавров после переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом анонсировал визит Зарифа в Москву.

В начале января сообщалось, что Россия и Иран согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусной инфекции.

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