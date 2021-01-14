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Глава МИД Ирана посетит Москву в январе

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Москву в январе. Об этом в четверг, 14 января, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров в столице с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

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«В январе, кстати, ожидается визит в Москву министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа», — сказал глава ведомства.

Ранее, 5 января, посольство Ирана в России заявило о возможном визите Тарифа в Россию, передает RT. Также в посольстве заявили, что страны согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в сфере производства вакцины от коронавирусной инфекции.

В тот же день США расширили санкции против Ирана, включив в список несколько сталелитейных компаний.

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