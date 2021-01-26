Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках

В Химках открыли долгожданную авторазвязку федеральной трассы М-10 Россия и городской улицы Репина. В церемонии принял участие Владимир Путин. Перекрёсток безопасно соединит новую и старую части города, сообщает телеканал «Известия». Но главное, развязка разгрузит Ленинградское шоссе. Путепровод заложили в 2019-м после приезда президента. 12 апреля Владимир Путин посещал предприятие «Энергомаш». О вечных пробках рассказала сотрудница НПО. Президент дал поручение правительству решить вопрос. Путепровод построили в рамках нацпроекета «Безопасные и качественные российские дороги».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.