Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса

Ученые перечислили симптомы, которые помогут понять, что человек перенес коронавирус в бессимптомной форме. Об этом 25 января, рассказали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По их словам, переболевшие коронавирусом еще долгое время после болезни жалуются на одышку, боли в суставах и мышцах. Кроме того, врачи добавили, что проблемы с дыханием могут сопровождать пациентов еще два-три месяца после выздоровления.

«Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани», — приводит издание Express слова ученого из Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амира Барзина.

Отмечается также, что боль в суставах присутствует у 14,9% случаев пациентов, перенесших COVID-19.

У переболевших также может наблюдаться фиброз — рубцевание тканей легких, который является следствием проблем с дыханием.

Ранее во вторник доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, что при заболевании коронавирусом может наблюдаться обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Эксперт рекомендовала людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирусную инфекцию, обязательно пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни.