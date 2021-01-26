Офтальмолог объяснила влияние COVID-19 на глаза

Об обострении аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами при заболевании COVID-19 предупредила врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik во вторник, 26 января.

Специалист отметила, что коронавирус способствует обострению хронических заболеваний, и глазные болезни, такие как, например, аллергический конъюнктивит, не являются исключением.

«Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита», — объяснила офтальмолог.

Лещенко рекомендовала людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирусную инфекцию, обязательно пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни.

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