Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2020 году не изменилась

В 2020 году средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА), размещенном 26 января на сайте организации.

Отмечается, что при этом в 26 регионах России, в которых проживают 26,4% всех отечественных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже.

В топ-10 регионов-лидеров по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году вошли Пермский край (средняя премия составила 5055 рублей, снижение на 2,3% по сравнению с 2019 годом), Владимирская область (4654 рубля; –1,9%), Псковская область (3557 рублей; –1,7%), Республика Татарстан (5863 рублей; -1,6%), Республика Мордовия (4661 рубля; –1,6%), Архангельская область (5473 рублей; –1,6%) Республика Тыва (3232 рубля; -1,5%), Чувашская Республика (4881 рубля; –1,5%), Свердловская область (5358 рублей; –1,5%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5766 рублей; –1,4%).

25 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно.