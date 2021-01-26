Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин рассмотрит введение налогового вычета за занятия детей спортом
Общество
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Мир
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере информбезопасности
Общество
Путин назвал Приходько человеком большого таланта и щедрости
Мир
Почти три четверти украинцев сочли неправильным выбранный властями курс
Мир
Премьер-министр Италии подал в отставку
Авто
Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2020 году не изменилась
Политика
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящего» газа
Мир
Лавров анонсировал новую встречу в астанинском формате по Сирии

Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2020 году не изменилась

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА), размещенном 26 января на сайте организации.

Опасное соглашение: стал известен подводный камень ОСАГО
Какие документы не стоит подписывать со страховой

Отмечается, что при этом в 26 регионах России, в которых проживают 26,4% всех отечественных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже.

В топ-10 регионов-лидеров по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году вошли Пермский край (средняя премия составила 5055 рублей, снижение на 2,3% по сравнению с 2019 годом), Владимирская область (4654 рубля; –1,9%), Псковская область (3557 рублей; –1,7%), Республика Татарстан (5863 рублей; -1,6%), Республика Мордовия (4661 рубля; –1,6%), Архангельская область (5473 рублей; –1,6%) Республика Тыва (3232 рубля; -1,5%), Чувашская Республика (4881 рубля; –1,5%), Свердловская область (5358 рублей; –1,5%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5766 рублей; –1,4%).

25 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021