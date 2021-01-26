По делу о сходе лавины в Норильске задержан сотрудник администрации

В Норильске задержан ещё один сотрудник администрации города. Мужчина проходит по делу о халатности после схода лавины. По предварительной версии, в мае 2019 года подозреваемый проверял использование участка в районе горнолыжного комплекса. Специалист указал в акте, что у склона нет построек. Однако на участке в нарушение закона был возведён дом, сообщает телеканал «Известия». Следствие просит суд поместить мужчину под домашний арест. Всего по этому делу к уголовной ответственности привлечены шестеро. Напомним, что 8 января в районе комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. Снег накрыл несколько домиков, погибла семья из трёх человек — удалось спасти только 14-летнего подростка.

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