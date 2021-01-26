Макгрегора отстранили от участия в боях ММА из-за полученной травмы

Макгрегора отстранили от участия в турнирах ММА на полгода. Медики подозревают у бойца серьезные травмы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, передает телеканал «Известия». Конор получил повреждения в поединке с Дастином Порье. Ирландец был впервые в карьере отправлен в нокаут. В ходе боя-реванша Макгрегор получил несколько сильных ударов по правой голени.

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