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Макгрегора отстранили от участия в боях ММА из-за полученной травмы

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Макгрегора отстранили от участия в турнирах ММА на полгода. Медики подозревают у бойца серьезные травмы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, передает телеканал «Известия». Конор получил повреждения в поединке с Дастином Порье. Ирландец был впервые в карьере отправлен в нокаут. В ходе боя-реванша Макгрегор получил несколько сильных ударов по правой голени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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