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Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем республики

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Президент России Владимир Путин во вторник, 26 января, поздравил президента Индии Рамну Натху Ковинду и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики. Российский лидер отметил конструктивную роль Индии в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

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«Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства, существующими между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также пожелал президенту и премьер-министру Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны — благополучия и процветания.

Накануне индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил, что встреча Моди с Путиным может состояться в середине года при благоприятной эпидемиологической ситуации.

В сентябре 2020 года российский лидер в ходе телефонного разговора обсудил с индийским премьером совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также аспекты двусторонних отношений. Тогда Путин и Моди договорились о дальнейших контактах.

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